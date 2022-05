Inter-Sampdoria in tv: data, orario e diretta streaming ultima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 15 maggio 2022) San Siro si prepara ad ospitare una grande sfida: l’Inter di Simone Inzaghi ospita la Sampdoria nell’ultima giornata della Serie A 2021/2022. La vittoria potrebbe non bastare ai nerazzurri per lo Scudetto, con il Milan che anche in caso di pareggio contro il Sassuolo festeggerebbe la conquista del titolo. Appuntamento imperdibile domenica 22 maggio, con l’orario ancora da definire ma con tutta probabilità alle ore 15, in contemporanea con il match tra i rossoneri e i neroverdi. La partita verrà trasmessa in diretta su Dazn, la Lega comunicherà se anche su Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) San Siro si prepara ad ospitare una grande sfida: l’di Simone Inzaghi ospita lanell’della. La vittoria potrebbe non bastare ai nerazzurri per lo Scudetto, con il Milan che anche in caso di pareggio contro il Sassuolo festeggerebbe la conquista del titolo. Appuntamento imperdibile domenica 22 maggio, con l’ancora da definire ma con tutta probabilità alle ore 15, in contemporanea con il match tra i rossoneri e i neroverdi. La partita verrà trasmessa insu Dazn, la Lega comunicherà se anche su Sky. SportFace.

Advertising

tvdellosport : #PRIMAVERA, GLI ACCOPPIAMENTI: Saranno #Cagliari-#Sampdoria e #Atalanta- #Juventus le sfide del primo turno dei pl… - dgio_miy : RT @UmbertoF97: Genoa in B, Sampdoria salva. Milan e Inter si giocano tutto alla fine. Salernitana e Cagliari al bivio salvezza. La lott… - Amy994LoT : @sampdoria @H0PESTR0M Vabbè grazie all'Inter - BettinaPiccardo : purtroppo più facile che lo scudetto finisca all Inter...che sfiderà una sampdoria ormai salva mentre il milan tro… - antonioamodio15 : RT @UmbertoF97: Genoa in B, Sampdoria salva. Milan e Inter si giocano tutto alla fine. Salernitana e Cagliari al bivio salvezza. La lott… -