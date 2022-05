Cisterna | spaventoso incendio nella notte | magazzino distrutto dalle fiamme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 maggio 2022), dove unè stato completamente. E’ accaduto in via Plinio il Vecchio. Ilsi trovava proprio accanto ad un’abitazione. Fortunatamente però, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.completamenteSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamento di Aprilia. Il personale dei vigili del fuoco ha constatato la presenza di un deposito di circa 50 mq completamente avvoltocon al suo interno vari attrezzi da giardino. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento durate circa 2 ore. Al momento non si ...