Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di sabato 14 maggio 2022) Archiviato il trionfo in Coppa Italia, con i nerazzurri che hanno superato 4-2 ai tempi supplementari la Juventus, per l'Inter è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. La formazione di Simone Inzaghi, seconda in classifica a -2... Leggi su europa.today (Di sabato 14 maggio 2022) Archiviato il trionfo in Coppa Italia, con i nerazzurri che hanno superato 4-2 ai tempi supplementari la Juventus, per l'è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. La formazione di Simone Inzaghi, seconda in classifica a -2...

Advertising

simoviola88 : @67calino @ChiaraAndrea_B Oltre a far ridere, non ci vedo regolarità. La Samp potrebbe essere salva, o l’Inter già… - jkiappo4 : RT @mgpg07: Inter atterrata a Cagliari: rigore! - StefanoVerre1 : @Gherry1919 Se la Salernitana non vince e il Milan batte l'Atalanta occhio a Cagliari-Inter...allucinante non farle… - trolldepresso : @LucyMazza01 Unico obiettivo rimasto nella stagione dell'Inter: far retrocedere il Cagliari - _intermagazine : Serie A, domani c’è Cagliari-Inter: le probabili formazioni -