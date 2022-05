Peluche di Huggy Waggy sequestrati a Milano: “Generano ansia e terrore ai bambini” (Di venerdì 13 maggio 2022) La polizia postale ha lanciato un allarme relativo alla possibile pericolosità di Huggy Waggy. Si tratta del mostriciattolo blu dai denti affilati, protagonista del video game Poppy Playtime: uno studio condotto dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico ha evidenziato che questo Peluche può generare ansia e terrore a un pubblico inferiore ai 13 anni. È stato reso noto che nelle scorse ore la polizia ha sequestrato 500 Peluche di Huggy Waggy presso un rivenditore milanese perché non conformi alle norme di tracciabilità. I pupazzi, infatti, si limitavano a riportare la scritta “made in china”, senza indicare importatore, fabbricante e avvertenze d’uso. Il rivenditore, inoltre, è stato multato con una sanzione di 5000 euro. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) La polizia postale ha lanciato un allarme relativo alla possibile pericolosità di. Si tratta del mostriciattolo blu dai denti affilati, protagonista del video game Poppy Playtime: uno studio condotto dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico ha evidenziato che questopuò generarea un pubblico inferiore ai 13 anni. È stato reso noto che nelle scorse ore la polizia ha sequestrato 500dipresso un rivenditore milanese perché non conformi alle norme di tracciabilità. I pupazzi, infatti, si limitavano a riportare la scritta “made in china”, senza indicare importatore, fabbricante e avvertenze d’uso. Il rivenditore, inoltre, è stato multato con una sanzione di 5000 euro. L'articolo ...

