(Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, torna dagli Usa avendo incassato indubitabili successi. Fedeltà atlantica ribadita, certo, ma anche la 'voce' dell'Europa che, per suo tramite, si è fatta ...

... figurarsi se non sarebbe pronto a un'alleanza organica con dei'atlantisti' che darebbero vita a un loro partito autonomo, liberandosi da un partito, il M5s di Contepiù 'travagliesco'...... perdonare le fughe in avanti dell'ex premier e la distanzapiù marcata, fino a diventare ... che iperaltro non hanno, ma palesemente una convenienza. Quanto gli elettori potranno ... Pd e 5Stelle sempre più ai ferri corti. Conte cerca lo strappo con Draghi. E Di Maio dove va Il presidente del Consiglio, Mario Draghi , torna dagli Usa avendo incassato indubitabili successi. Fedeltà atlantica ...A pochi giorni di distanza dal faccia a faccia con Enrico Letta, Giuseppe Conte riprende a marcare la distanza con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo fa mentre il premier tira ...