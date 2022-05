Replica Una Vita in streaming, puntata del 12 maggio 2022 | Video Mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi giovedì 12 maggio 2022, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Genoveva indaga sugli incubi di Natalia e cerca di capire perché la ragazza nominava continuamente Marcos nel delirio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 12 maggio 2022 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi giovedì 12, con la soap spagnola Una. Nellaodierna Genoveva indaga sugli incubi di Natalia e cerca di capire perché la ragazza nominava continuamente Marcos nel delirio. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 12Fatti di Gossip.

Advertising

WWEItalia : .@WWE_MandyRose ha una lezione pronta per Roxanne Perez e il titolo è: 'Cosa significa affrontare una campionessa'.… - Alice45938513 : RT @parallelecinico: In che senso Finals 2020? Quindi stiamo vedendo una replica? #EurocupTipo - MeltCandycane : @ParcodiGiacomo La sua replica che conferma esattamente il tuo slittamento, in una metariflessione notevolmente succulenta. - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Manuela Arcuri ha sempre sostenuto di non sapere nulla dell'omosessualità di Gabriel Garko e che la loro fosse una vera storia… - francescozorzi7 : @GiuseppeConteIT Piuttosto guardo una replica della Pupa e il Secchione -