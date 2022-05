MD apre un nuovo punto vendita a Bergamo (Di giovedì 12 maggio 2022) MD Spa ha inaugurato giovedì 12 maggio il terzo negozio nella città di Bergamo, che porta a 47 il numero complessivo dei punti vendita nella provincia, 186 in regione. Una presenza rilevante – quella dell’insegna discount terza per fatturato in Italia – che grazie al nuovo store presidia una zona centrale del capoluogo orobico, dalla grande popolosità, nei pressi dello storico Borgo Palazzo. Dopo cinque mesi di importanti lavori di ristrutturazione, il negozio di via Vittore Ghislandi 61 è pronto ad accogliere i clienti che, sempre più numerosi, scelgono MD. Il punto vendita sviluppa una superficie complessiva di circa 1500 m2, di cui quasi 1000 dedicati alla vendita che dispone di 6 corsie e altrettante casse. Un nuovo punto di riferimento per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) MD Spa ha inaugurato giovedì 12 maggio il terzo negozio nella città di, che porta a 47 il numero complessivo dei puntinella provincia, 186 in regione. Una presenza rilevante – quella dell’insegna discount terza per fatturato in Italia – che grazie alstore presidia una zona centrale del capoluogo orobico, dalla grande popolosità, nei pressi dello storico Borgo Palazzo. Dopo cinque mesi di importanti lavori di ristrutturazione, il negozio di via Vittore Ghislandi 61 è pronto ad accogliere i clienti che, sempre più numerosi, scelgono MD. Ilsviluppa una superficie complessiva di circa 1500 m2, di cui quasi 1000 dedicati allache dispone di 6 corsie e altrettante casse. Undi riferimento per ...

Advertising

saporicondivisi : Corner 58 by Roberto Conti apre a Milano il 20 Maggio, in Viale Argonne 11, un nuovo concept di pizzeria gourmet co… - nzingaretti : Oggi apre un nuovo centro per i #giovani vicino al lago di #Bracciano. Era un ex mattatoio abbandonato, ora ospita… - YesCalabria : Il nuovo Museo di Locri apre le porte: il fitto programma di eventi per tutti e le iniziative per il polo che vuole… - Rietilife : VIDEO - Aziende Amiche: apre il nuovo Crai di via Raccuini - - bunnjmari : non ci credo si apre di nuovo twitter -