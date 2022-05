Amici 2022, Alex annuncia la copertina e la tracklist dell’EP Non siamo soli (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa della finale di e l’ingresso nel roster della neonata etichetta 21co Si avvicinano le battute finale dell’edizione 2022 di Amici e Alex, il cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra, è pronto per contendersi la vittoria del talent condotto da Maria De Filippi. Comunque vada la serata domenica, Alex ha un unico obiettivo davanti a sé: continuare a costruire la sua strada pubblicando ufficialmente il 10 giugno il suo primo vero EP (in formato CD fisico e digitale) Non siamo soli (EP pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First), dal titolo del brano inedito che verrà presentato da Alex durante la finale di Amici. L’EP, preordinabile da oggi in formato CD Autografato in esclusiva per ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) In attesa della finale di e l’ingresso nel roster della neonata etichetta 21co Si avvicinano le battute finale dell’edizionedi, il cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra, è pronto per contendersi la vittoria del talent condotto da Maria De Filippi. Comunque vada la serata domenica,ha un unico obiettivo davanti a sé: continuare a costruire la sua strada pubblicando ufficialmente il 10 giugno il suo primo vero EP (in formato CD fisico e digitale) Non(EP pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First), dal titolo del brano inedito che verrà presentato dadurante la finale di. L’EP, preordinabile da oggi in formato CD Autografato in esclusiva per ...

