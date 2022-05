Achille Lauro all’Eurovision con Stripper: sul palco con un toro, Madonna e Britney Spears (Di giovedì 12 maggio 2022) Achille Lauro all’Eurovision con Stripper, il brano in competizione al contest musicale internazionale in scena a Torino quest’anno. Dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021, è infatti l’Italia ad organizzazione la nuova edizione dell’evento dedicato alla musica. Presentano Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini e l’Italia partecipa tra i Big5 con Mahmood e Blanco e la loro Brividi, in una versione nuova. Tra i cantanti in gara c’è però anche Achille Lauro, personaggio italiano molto amato ed apprezzato che compete tra i Paesi semifinalisti. Il motivo è molto semplice: Achille Lauro non è in gara in rappresentanza del nostro Paese bensì della Repubblica di San Marino. Sul palco anche Emma Muscat, in rappresentanza del suo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022)con, il brano in competizione al contest musicale internazionale in scena a Torino quest’anno. Dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021, è infatti l’Italia ad organizzazione la nuova edizione dell’evento dedicato alla musica. Presentano Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini e l’Italia partecipa tra i Big5 con Mahmood e Blanco e la loro Brividi, in una versione nuova. Tra i cantanti in gara c’è però anche, personaggio italiano molto amato ed apprezzato che compete tra i Paesi semifinalisti. Il motivo è molto semplice:non è in gara in rappresentanza del nostro Paese bensì della Repubblica di San Marino. Sulanche Emma Muscat, in rappresentanza del suo ...

