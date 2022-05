Xperia 1 Mark IV ufficiale | ecco il primo smartphone con lo zoom ottico

Advertising

Digital_Day : Un telefono unico al mondo -

Androidworld

Non si può certo escludere matematicamente che Sony anticipi i tempi, ma a questo punto non scommetteremmo su un lancio in concomitanza con i nuovi smartphoneIV' . Il migliori ......1 II con sistema tracking burst AF/AE a 20fps e 360 Reality Audio;1 III con display 4K HDR OLED a 120Hz e lente teleobiettivo con ottica variabile. Cosa aspettarci dal 'IV' Per ... Sony Xperia 10 IV ufficiale: le solite chicche di Sony a un prezzo interessante Sony Xperia 1 IV è stato annunciato oggi e ha qualcosa di unico nel panorama degli smartphone: uno zoom ottico. Sony continua per la sua strada: vuole dare ai suoi clienti "pro" un telefono adeguato.Sony is back with the Sony Xperia 1 mark IV, which could possibly be the smartphone with the most advanced set of cameras. One of the main upgrades to the Sony Xperia 1 IV is its new continuous ...