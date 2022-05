Traffico Roma del 11-05-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverde Roma vediamo subito i primi rallentamenti lungo la diramazione Roma Sud in entrata Raccordo Anulare e cose sul raccordo in carreggiata interna tra l’area di servizio Casilina della via Appia anche Code in carreggiata è andata dalla Casilina e La Rustica facciamo il Traffico sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo confine tra Fiorentina e la tangenziale est e verso la tangenziale qui auto in coda tra via delle Valli via dei Campi Sportivi fuori Italico già intenso il Traffico sulla Flaminia sulla Salaria verso il centro ci sono i collegamenti Verso il raccordo sulla Pontina tra Castel Romano e via di Decima rallentamenti che anche sulla via del mare possibili disagi piazza San Pietro dalle 7 alle 12:30 di oggi per udienza generale di Papa Francesco delle ore 9 fino in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverdevediamo subito i primi rallentamenti lungo la diramazioneSud in entrata Raccordo Anulare e cose sul raccordo in carreggiata interna tra l’area di servizio Casilina della via Appia anche Code in carreggiata è andata dalla Casilina e La Rustica facciamo ilsul tratto Urbano della A24-teramo confine tra Fiorentina e la tangenziale est e verso la tangenziale qui auto in coda tra via delle Valli via dei Campi Sportivi fuori Italico già intenso ilsulla Flaminia sulla Salaria verso il centro ci sono i collegamenti Verso il raccordo sulla Pontina tra Castelno e via di Decima rallentamenti che anche sulla via del mare possibili disagi piazza San Pietro dalle 7 alle 12:30 di oggi per udienza generale di Papa Francesco delle ore 9 fino in ...

