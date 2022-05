Spread Btp - Bund in lieve rialzo a 201 punti in avvio di giornata (Di mercoledì 11 maggio 2022) avvio di giornata in lieve rialzo per lo Spread tra Btp e Bund tedesco a 201 punti a fronte dei 200 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano torno sopra il 3% al 3,02%. . 11 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022)diinper lotra Btp etedesco a 201a fronte dei 200 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano torno sopra il 3% al 3,02%. . 11 ...

Advertising

fisco24_info : Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 201 punti in avvio di giornata: Rendimento sale al 3,02% - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il differenziale tra Btp e Bund è tornato sotto 200 punti, facendo segnare 199,1 intorno alle 14, rispetto ai 205,5 punti… - AppostaMi : RT @OmbraDuca: Sentito niente dal mainstream mediatico o letto sui #giornaloni??? Piazza Affari chiude in calo del 2,74% con lo spread che… - zagor70 : ???? BTP 10 ANNI 3,19%, SPREAD 206 Partenza settimanale con lo sprint. Meno male che Draghi c'è. - zagor70 : ???? BTP 10 ANNI 3,19%, SPREAD 206 Partenza settimanale con lo sprint. Meno male che Draghi c'è. -