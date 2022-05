Laura Pausini commette una gaffe a Eurovision 2022: ecco cos’è successo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì 10 maggio, su Rai1, è andata in onda la prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022. Durante la classifica dei paesi che hanno avuto accesso alla fase successiva della manifestazione, Laura Pausini è stata protagonista di una gaffe. Eurovision 2022, la gaffe ‘mondiale’ di Laura Pausini Laura Pausini è finita in trend topic su Twitter. La conduttrice di Eurovision 2022 è stata protagonista di una gaffe, durante la classifica finale. Scendendo nel dettaglio, qualcosa è andato storto al sesto finalista. Laura Pausini ha perso la pazienza e ha sbottato in diretta: “Porca vacca”. Archiviato ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Martedì 10 maggio, su Rai1, è andata in onda la prima semifinale diSong Contest. Durante la classifica dei paesi che hanno avuto accesso alla fase successiva della manifestazione,è stata protagonista di una, la‘mondiale’ diè finita in trend topic su Twitter. La conduttrice diè stata protagonista di una, durante la classifica finale. Scendendo nel dettaglio, qualcosa è andato storto al sesto finalista.ha perso la pazienza e ha sbottato in diretta: “Porca vacca”. Archiviato ...

Advertising

trash_italiano : LAURA PAUSINI SEI PAZZESCA. #EscIta #Eurovision #Esc2022 - vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - Agenzia_Ansa : Al via Eurovision a Torino con un omaggio a Pavarotti. 'Ciao Italia, ciao Torino'. Laura Pausini, Mika e Alessandro… - pocahonthas96 : RT @schlagstern: laura pausini che si impappina e urla porca vacca in mondovisione semplicemente il mio spirito guida #Eurovision https://t… - threeamxiety : RT @delvcabishop: non mi interessa se non vi piace Laura Pausini, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da andarne… -