Evasione e riciclaggio, chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti e altre sei persone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la chiusura indagine, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Evasione fiscale e autoriciclaggio dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti e altre sei persone su una serie di operazioni commerciali considerate sospette, tra cui la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riutilizzare soldi sottratti al Fisco. A febbraio il Riesame, accogliendo il ricorso del pm Giovanni Tarzia dopo la bocciatura da parte del gip, aveva disposto il sequestro di circa 3,5 milioni di euro a carico dell’ex deputata e di quasi mezzo milione a un suo consulente, Pier Domenico Peirone, che a fine aprile ha già patteggiato 1 anno e 10 mesi. Ora si attende la fissazione dell’udienza in Cassazione dopo il ricorso del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo la chiusura indagine, la procura hailperfiscale e autodell’ex presidente della Cameraseisu una serie di operazioni commerciali considerate sospette, tra cui la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riutilizzare soldi sottratti al Fisco. A febbraio il Riesame, accogliendo il ricorso del pm Giovanni Tarzia dopo la bocciatura da parte del gip, aveva disposto il sequestro di circa 3,5 milioni di euro a carico dell’ex deputata e di quasi mezzo milione a un suo consulente, Pier Domenico Peirone, che a fine aprile ha già patteggiato 1 anno e 10 mesi. Ora si attende la fissazione dell’udienza in Cassazione dopo il ricorso del ...

