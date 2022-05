Covid nel Lazio | oggi 3 859 nuovi casi e 9 decessi | la paura per Omicron continua ancora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 maggio 2022) In totale nelci sono 146.526positivi, 904 ricoverati (non in terapia intensiva), 47 in terapia intensiva. Itotali sono 11.210 mentre il totale dei guariti 1.366.936. Al momento le persone in isolamento domiciliare sono 145.575. Nonostante i cambiamenti previsti dal governo, la pandemia non è finita. A tal proposito si ricorda sempre di non abbassare la guardia perché alcuni specialisti prevedono una nuova ondata. Leggi anche, dati di ieri:nel4.864e 15 morti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8% I dati di11 Maggio 2022si sono registrati 3859positivi. Ieri 4864, mentre la scorsa settimana 4759. ...