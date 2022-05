Borse europee aprono di slancio in attesa dell'inflazione Usa. A Milano banche in luce (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’andamento dei prezzi è in focus per capire quanto saranno aggressive le prossime mosse della Federal Reserve. Petrolio in rialzo, gas in calo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’andamento dei prezzi è in focus per capire quanto saranno aggressive le prossime mossea Federal Reserve. Petrolio in rialzo, gas in calo

Advertising

fisco24_info : Borse europee aprono di slancio in attesa dell'inflazione Usa. A Milano banche in luce: L’andamento dei prezzi è in… - superludo70 : RT @cavicchioli: Oggi le borse europee hanno aperto in leggero guadagno - GuidoPrevidi : RT @cavicchioli: Oggi le borse europee hanno aperto in leggero guadagno - cavicchioli : Oggi le borse europee hanno aperto in leggero guadagno - rennydee : ?? In diretta ora BUONGIORNO PIAZZA AFFARI! L'apertura del mercato italiano e delle Borse europee, i dati macro eco… -