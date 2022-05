Striscione a Firenze sull'incidente del tifoso giallorosso (Di martedì 10 maggio 2022) Firenze - La corsa della Roma all'Europa League rischia di infrangersi sul muro Viola della Fiorentina come… Il tifoso giallorosso protagonista del tragicomico incidente scatenato da un acceso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 10 maggio 2022)- La corsa della Roma all'Europa League rischia di infrangersi sul muro Viola della Fiorentina come… Ilprotagonista del tragicomicoscatenato da un acceso ...

