(Di martedì 10 maggio 2022) Margaret Mazzantini, Pif, Elena Cattaneo e Mario Peliti sono i premiati dell’edizionein programma ail 17 e 18. La scrittrice Margaret Mazzantini per la Letteratura, l’artista ed editore Mario Peliti per la Fotografia, la scienziata e senatrice Elena Cattaneo per l’Avventura del pensiero e nella sezione Testimone del nostro tempo il regista, scrittore e interprete Pierfrancesco Diliberto –in arte, e per tutti Pif- sono i vincitori del, promosso dal Comune dicon il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la consolidata collaborazione con la Fondazione ...

TgrRaiFVG : Lignano, a Margaret Mazzantini il Premio Hemingway alla letteratura 2022. Riconoscimenti anche a Pif, alla scienzia… - OmarNews24 : 10 05 22 SPECIALI #FRIULITV. PREMIO #HEMINGWAY 2022 A LIGNANO SABBIADORO - udine20 : Premio Hemingway a Lignano Sabbiadoro 17 e 18 giugno 2022? - - pordenonelegge : Ecco i premiati dell'edizione 2022 del @PremioHemingway! ?? - infoitsport : Cultura: Pif e Mazzantini tra i vincitori premio Hemingway 2022-6- -

Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti come ildi giornalismo nel 1993. Dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide.... scrittore e interprete Pierfrancesco Diliberto - in arte, e per tutti Pif - sono i vincitori del2022 , promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli A ssessorati ...Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario ...La scrittrice Margaret Mazzantini per la letteratura, l’artista ed editore Mario Peliti per la fotografia, la scienziata e senatrice Elena Cattaneo per l’avventura del pensiero e nella sezione ...