(Di martedì 10 maggio 2022) Tammy, almeno per ora, non pensa ad un ritorno in Inghilterra. Lo dice Josèe per i romanisti non potrebbe esserci notizia migliore, visto quanto è importante l'attaccante inglese: '...

Advertising

roserome1927 : RT @fradicidigioia: io come abraham se potessi vedere mourinho ogni giorno della mia vita - sportli26181512 : Mourinho: “C’è vita oltre la Premier, Abraham e Smalling lo dimostrano”: Mourinho: “Abraham e Smalling dimostrano a… - fradicidigioia : io come abraham se potessi vedere mourinho ogni giorno della mia vita - Gazzetta_it : Mourinho: “C’è vita oltre la Premier, Abraham e Smalling lo dimostrano” #Roma - tektronflame : RT @mariottismo: Mi chiamo José Mário dos Santos Mourinho, comandante dell’esercito della Roma, generale delle legioni Félix, servo leale d… -

Repubblica TV

Tammy Abraham, almeno per ora, non pensa ad un ritorno in Inghilterra. Lo dice Josèe per i romanisti non potrebbe esserci notizia migliore, visto quanto è importante l'...capito che c'è...'Dai Banti dellaci salvano idella'. Ecco, la sintesi del pensiero romanista è tutta in questa frase che dice un ascoltatore a una radio. Sono solo le 7.45 di mattina quando, in tutte le principali trasmissioni dell'... Fiorentina-Roma, Mourinho attacca frontalmente il Var: 'Vogliamo rispetto dai Banti di questa vita' Secondo José Mourinho, Abraham può lasciare la Roma quando vuole. Le parole del tecnico portoghese Lo Special One inizia parlando di carriera: “Sono arrivato in un punto della mia carriera e della mia ...Intanto, oggi i calciatori hanno avuto un girono di riposo da Mourinho, che è stato intervistato da Football Daily. È venuto a Roma e non dico che ha dimostrato a tutti che avessero sbagliato, perché ...