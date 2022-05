Torta ai semi di papavero | una meraviglia | da farci un figurone!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 9 maggio 2022) Se hai voglia di un dolce diverso dal solito da realizzare in modo veloce e semplice puoi realizzare unaarmena perfetta per soddisfare i tuoi desideri. Questaripiena di una crema deliziosa sarà una scoperta dolcissima ed anche economica. Non lasciarti ingannare dalle apparenze: la semplicità estetica di questanasconde un gusto eccezionale. Base Per realizzare la base dellaservono i seguenti ingredienti: 120 – 150 gr di farina 2 uova 10 gr di lievito in polvere 90 gr di zucchero 50 gr di burro fuso 180 gr di panna acida oppure di yogurt 10 gr di zucchero vanigliato 120 gr didi80 gr di scaglie di cocco Sale Apriamo le uova e trasferiamole in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero e anche quello vanigliato. Continuiamo lavorando con uno ...