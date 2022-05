"Siamo in economia di guerra". Effetto sanzioni russe, Cingolani accelera sui rigassificatori (Di lunedì 9 maggio 2022) accelerare sulla realizzazione dei rigassificatori da rendere operativi entro la prima metà del prossimo anno; spingere sulla ricerca per le rinnovabili non escludendo anche la possibilità di nuove tecnologie relative al nucleare ma chiudendo alla costruzione di nuove centrali; mandare a regime entro i primi mesi del 2024 i nuovi contratti di fornitura del gas stipulati negli ultimi due mesi. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani detta, da un evento a Vicenza, l'agenda energetica nazionale per i prossimi mesi, confermando che l'Italia di fatto sta scivolando verso un'economia di guerra. "Siamo entrati in un'economia di guerra - sottolinea il ministro - questo ormai va detto e tra un'economia di mercato e una di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022)re sulla realizzazione deida rendere operativi entro la prima metà del prossimo anno; spingere sulla ricerca per le rinnovabili non escludendo anche la possibilità di nuove tecnologie relative al nucleare ma chiudendo alla costruzione di nuove centrali; mandare a regime entro i primi mesi del 2024 i nuovi contratti di fornitura del gas stipulati negli ultimi due mesi. Il ministro della Transizione ecologica Robertodetta, da un evento a Vicenza, l'agenda energetica nazionale per i prossimi mesi, confermando che l'Italia di fatto sta scivolando verso un'di. "entrati in un'di- sottolinea il ministro - questo ormai va detto e tra un'di mercato e una di ...

