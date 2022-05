Lippi | “L’allenatore più bravo è quello che riesce a creare gruppo | serve armonia in squadra”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) Marcelloè intervenuto in occasione dell’incontro “Leadership, sport e valori di” presso l’Università degli Studi di Roma – Unint. L’ex allenatore di calcio, celebre per la vittoria dei Mondiali 2006 con l’Italia, ha iniziato raccontando un retroscena inedito: “La mattina della semifinale con la Germania ci stavamo riscaldando quando vidi alcuni lampi di luce venire da una pinetina lì vicino. Pensai che qualche fotografo si fosse appostato per spiarci, dunque dissi ai ragazzi di fingere di giocare, mettersi in fila e tirarsi giù i pantaloni. Lo fecero e tutti ci divertimmo, ma alla fine non uscì nessuna foto perché non c’erano fotografi. Ciò dimostra quanta serenità e affiatamento stesse vivendo il. Se non c’èinnon bastano le capacità tecniche“. ...