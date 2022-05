Per i profughi non ucraini che arrivano in Italia i problemi sono sempre di più (Di domenica 8 maggio 2022) Dall’inizio della guerra, il sistema di accoglienza ha iniziato a metterli in secondo piano, causando disagi e ingiustizie Leggi su ilpost (Di domenica 8 maggio 2022) Dall’inizio della guerra, il sistema di accoglienza ha iniziato a metterli in secondo piano, causando disagi e ingiustizie

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Per i profughi non ucraini che arrivano in Italia i problemi sono sempre di più - ilpost : Per i profughi non ucraini che arrivano in Italia i problemi sono sempre di più - VeraV75 : RT @WeltanschauungI: Draghi annuncia che han stanziato 800 milioni per i profughi dell'Ucraina. Ci sono imprese che ancora stanno aspettand… - andrelfieri : @ilgiornale Hanno speso troppo per vaccini inutili, per le armi all'Ucraina e per il sostentamento dei profughi Ucr… - TuttoSuMilano : Soggiornare in appartamenti preferiti da Churcill e Verdi oppure acquistare un dipinto prezioso: a #Milano asta ben… -