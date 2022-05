Auto finisce in dirupo, paura per paura una coppia di coniugi di Serino (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Pratola Serra, sulla SS 7 via Nazionale Delle Puglie, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola Autovettura, la quale sbandava e finiva in un dirupo ribaltandosi. A bordo della vettura due anziani coniugi originari di Serino, di cui la donna rimaneva bloccata nell’abitacolo, e per poterla estrarre la squadra intervenuta ha dovuto tagliare parte della vegetazione che la avvolgeva. I due malcapitati sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo è stato necessario far intervenire l’Autogru dalla sede centrale di via ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Pratola Serra, sulla SS 7 via Nazionale Delle Puglie, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la quale sbandava e finiva in unribaltandosi. A bordo della vettura due anzianioriginari di, di cui la donna rimaneva bloccata nell’abitacolo, e per poterla estrarre la squadra intervenuta ha dovuto tagliare parte della vegetazione che la avvolgeva. I due malcapitati sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo è stato necessario far intervenire l’gru dalla sede centrale di via ...

