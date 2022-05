Serie A, scontri dopo Fiorentina-Inter: Daspo per 18 tifosi viola (Di sabato 7 maggio 2022) La questura di Firenze ha disposto 18 provvedimenti di Daspo nei confronti dei tifosi della Fiorentina. I fatti risalgono al 21 settembre del 2021, quando ci furono degli scontri al termine della partita contro l’Inter. Tali tafferugli ebbero luogo in piazza Alberti e nel percorso di deflusso dei tifosi nerazzurri. In seguito agli accertamenti della Digos, dunque, 18 tifosi sono stati denunciati e 6 di loro avranno l’obbligo di presentarsi in questura in contemporanea con le partite della Fiorentina. I tifosi – che hanno tra 18 e 47 anni – Interessati dal Daspo, la cui durata va dai 2 ai 7 anni – sono stati ritenuti colpevoli di rissa, travisamento e lancio di oggetti volti ad offendere. ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) La questura di Firenze ha disposto 18 provvedimenti dinei confronti deidella. I fatti risalgono al 21 settembre del 2021, quando ci furono deglial termine della partita contro l’. Tali tafferugli ebbero luogo in piazza Alberti e nel percorso di deflusso deinerazzurri. In seguito agli accertamenti della Digos, dunque, 18sono stati denunciati e 6 di loro avranno l’obbligo di presentarsi in questura in contemporanea con le partite della. I– che hanno tra 18 e 47 anni –essati dal, la cui durata va dai 2 ai 7 anni – sono stati ritenuti colpevoli di rissa, travisamento e lancio di oggetti volti ad offendere. ...

