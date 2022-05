“Non è andata così”. Riccardo Guarnieri ‘smascherato’ dalla redazione di UeD (Di sabato 7 maggio 2022) Grande protagonista anche nell’ultima puntata di UeD è stato Riccardo Guarnieri, che è però finito smascherato dalla redazione. Dopo le solite discussioni con Tina Cipollari su Ida Platano, il cavaliere Alessandro Vicinanza lo ha accusato di aver fatto ritorno nel programma nel momento in cui gli conveniva di più. Nel dettaglio, non appena ha visto che Ida stava andando avanti Riccardo Guarnieri avrebbe deciso di presentarsi di nuovo alla corte di Maria De Filippi. Ma lui si è subito giustificato in studio: “Io sono venuto correndo? Vero che ho detto di no? Non mi piace parlare di queste cose, perché possono essere anche private”. Riccardo Guarnieri smascherato a UeD “Potevo tornare anche prima. Non mi sembra il caso di parlare di queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Grande protagonista anche nell’ultima puntata di UeD è stato, che è però finito smascherato. Dopo le solite discussioni con Tina Cipollari su Ida Platano, il cavaliere Alessandro Vicinanza lo ha accusato di aver fatto ritorno nel programma nel momento in cui gli conveniva di più. Nel dettaglio, non appena ha visto che Ida stava andando avantiavrebbe deciso di presentarsi di nuovo alla corte di Maria De Filippi. Ma lui si è subito giustificato in studio: “Io sono venuto correndo? Vero che ho detto di no? Non mi piace parlare di queste cose, perché possono essere anche private”.smascherato a UeD “Potevo tornare anche prima. Non mi sembra il caso di parlare di queste ...

