Alessandro Basciano sparisce dai social, l’amico ammette: “Si opera” (Di sabato 7 maggio 2022) Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sparisce dai social: a spiegare il motivo interviene l’amico Amedeo Venza L’ex concorrente del GF Vip da giorni è assente dai social tanto che i numerosi fan si sono preoccupati. Alessandro Basciano (fonte: Instagram)A tranquillizzare tutti ci ha pensato Amedeo Venza. L’esperto di gossip e amico di Basciano è intervenuto prontamente sui social per tranquillizzare i fan dell’amico. L’esperto tramite una storia Instagram ha detto che il suo amico sta bene e che ha scelto di stare lontano dai social perché dovrà sottoporsi a un fastidioso intervento chirurgico. Amedeo Venza annuncia perché ... Leggi su vesuvius (Di sabato 7 maggio 2022), ex concorrente del Grande Fratello Vip,dai: a spiegare il motivo intervieneAmedeo Venza L’ex concorrente del GF Vip da giorni è assente daitanto che i numerosi fan si sono preoccupati.(fonte: Instagram)A tranquillizzare tutti ci ha pensato Amedeo Venza. L’esperto di gossip e amico diè intervenuto prontamente suiper tranquillizzare i fan del. L’esperto tramite una storia Instagram ha detto che il suo amico sta bene e che ha scelto di stare lontano daiperché dovrà sottoporsi a un fastidioso intervento chirurgico. Amedeo Venza annuncia perché ...

