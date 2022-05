Inter-Empoli 4-2, Lautaro Martinez: “Importante continuare ad essere lì” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Nel secondo tempo abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, con grande compattezza. Il primo gol è stato il più difficile perché la palla era lenta e avevo un difensore che mi si era buttato davanti. Ho quindi cercato di metterla sul secondo palo e ci sono riuscito“. Così Lautaro Martinez, autore dei due gol che hanno completato la rimonta dell’Inter ai danni dell’Empoli, commenta ai microfoni di Dazn la vittoria. “Quella di oggi era una gara Importante – ha sottolineato il giocatore nerazzurro -. Siamo in lotta per un altro scudetto e dobbiamo fare un grande lavoro in campo per cercare di vincere. È Importante continuare a essere lì“. “Inzaghi ci dà tanto. Anche in allenamento lavora così ed è sempre sul pezzo come in partita – spiega ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Nel secondo tempo abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, con grande compattezza. Il primo gol è stato il più difficile perché la palla era lenta e avevo un difensore che mi si era buttato davanti. Ho quindi cercato di metterla sul secondo palo e ci sono riuscito“. Così, autore dei due gol che hanno completato la rimonta dell’ai danni dell’, commenta ai microfoni di Dazn la vittoria. “Quella di oggi era una gara– ha sottolineato il giocatore nerazzurro -. Siamo in lotta per un altro scudetto e dobbiamo fare un grande lavoro in campo per cercare di vincere. Èlì“. “Inzaghi ci dà tanto. Anche in allenamento lavora così ed è sempre sul pezzo come in partita – spiega ...

