Roma-Leicester è anche Abraham contro Vardy: il confronto | VIDEO (Di giovedì 5 maggio 2022) Tammy Abraham e James Vardy, attaccanti della Nazionale inglese del C.T. Gareth Southgate, si sfideranno stasera allo stadio 'Olimpico' in occasione di Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Conference League 2021-2022. Il VIDEO con il confronto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 maggio 2022) Tammye James, attaccanti della Nazionale inglese del C.T. Gareth Southgate, si sfideranno stasera allo stadio 'Olimpico' in occasione di, semifinale di ritorno della Conference League 2021-2022. Ilcon il

Advertising

OfficialASRoma : Se i tuoi colori sventolo...???? ?? Anche contro il Leicester, riempiamo l'Olimpico di bandiere! ?? ?? DAJE ROMA! ?? - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - OfficialASRoma : Ultimo allenamento prima di Roma-Leicester... #UECL #RomaLCFC - ASRomaPartite : #UECL #RomaLeicester - Il Leicester potrebbe qualificarsi ad una finale europea per la prima volta nella sua stor… - Slg_29 : Non fate che andate a letto dopo Roma-Leicester eh! @DAZN_IT -