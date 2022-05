Napoli, un numero uno per il futuro: nel mirino c’è Carnesecchi (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’altra pretendente in corsa per il giovane portiere Marco Carnesecchi: ora su di lui c’è anche l’interesse del Napoli Anche in questa stagione, Alex Meret non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio nel Napoli commettendo anche errori importanti nel corso del campionato: ultimo quello di Empoli. Il suo futuro potrebbe allora essere lontano dal club azzurro che a sua volta starebbe pensando al portiere da affiancare a Ospina, che dovrebbe rinnovare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Marco Carnesecchi; grande protagonista con la Cremonese, titolare della Nazionale Under 21, ma di proprietà dell’Atalanta. Sul classe 2001, però, ci sarebbe anche la concorrenza di Juve, Lazio e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’altra pretendente in corsa per il giovane portiere Marco: ora su di lui c’è anche l’interesse delAnche in questa stagione, Alex Meret non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio nelcommettendo anche errori importanti nel corso del campionato: ultimo quello di Empoli. Il suopotrebbe allora essere lontano dal club azzurro che a sua volta starebbe pensando al portiere da affiancare a Ospina, che dovrebbe rinnovare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilavrebbe messo gli occhi su Marco; grande protagonista con la Cremonese, titolare della Nazionale Under 21, ma di proprietà dell’Atalanta. Sul classe 2001, però, ci sarebbe anche la concorrenza di Juve, Lazio e Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News ...

