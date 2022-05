Bologna, Mihajlovic può riprendere a dirigere le sessioni di allenamento (Di giovedì 5 maggio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, può riprendere a dirigere le sessioni di allenamento dopo essere stato dimesso dall'ospedale Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 maggio 2022) Sinisa, allenatore del, puòledidopo essere stato dimesso dall'ospedale

Advertising

Eurosport_IT : Una notizia stupenda! ?? #Mihajlovic | #Bologna | #SerieA - sportmediaset : Bologna, la vittoria più bella: Mihajlovic lascia l'ospedale #MIhajlovic #bologna #sportmediaset… - Eurosport_IT : Il Bologna fa visita a Sinisa Mihajlovic: una scena davvero emozionante ?????? Il video: - LALAZIOMIA : Mihajlovic riabbraccia il Bologna: può tornare subito a dirigere gli allenamenti della squadra - infoitsport : Mihajlovic torna in campo per l'allenamento del Bologna, il via libera dei medici -