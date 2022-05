Serie A 2021/2022, media spettatori allo stadio: Milan in testa davanti a Inter e Roma. Flop Juventus, Napoli e Lazio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una Serie A come non la si vedeva da anni: sul campo ma soprattutto sugli spalti. Un campionato entusiasmante, avvincente, che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e non ma soprattutto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 4 maggio 2022) UnaA come non la si vedeva da anni: sul campo ma soprattutto sugli spalti. Un campionato entusiasmante, avvincente, che ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e non ma soprattutto...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’#economia attraversa una fase di rallentamento, non di recessione. Mentre sul mercato del lavo… - Lega_B : Presentata la Coppa Nexus ?? Il trofeo verrà assegnato alla squadra vincitrice della #SerieBKT 2021/2022. Nexus sig… - Eurosport_IT : 'Il paziente sta attraversando il periodo più critico'. Forza Stefano, non smettere di lottare ?? #Tacconi - zazoomblog : LIVE – Triestina-Pro Patria 0-0 Playoff Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Triestina-Pro #Patria #Playoff #Serie - garbo75 : RT @AllAroundnet: @legabasketfem #finale #G3 2021-22 @Virtusbo che rimonta! Sotto di 15 recupera e sconfigge @familaschio portando la serie… -