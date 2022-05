Sant’Antonio Abate, perseguita l’ex compagna per mesi: arrestato (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uomo, arrestato a Sant’Antonio Abate, non accettava la fine della relazione con la compagna e per tre mesi l’ha perseguitata con molestie, pedinamenti, telefonate e messaggi. Non accettava la fine della relazione con la compagna e per tre mesi l’ha perseguitata con molestie, pedinamenti, telefonate e messaggi; manifestando anche in maniera e violenta la sua Leggi su 2anews (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’uomo,, non accettava la fine della relazione con lae per trel’hata con molestie, pedinamenti, telefonate e messaggi. Non accettava la fine della relazione con lae per trel’hata con molestie, pedinamenti, telefonate e messaggi; manifestando anche in maniera e violenta la sua

