Milinkovic alla Juve? Da Jugovic a Krasic | come sono andati i serbi in bianconero

Advertising

infoitsport : Milinkovic-Savic, la Juve accelera: c'è l'offerta alla Lazio e al giocatore - AncelottiIl : Radiosei parla di imminente offerta di 70 milioni della Juve alla Lazio per Milinkovic Savic. Non mi interessa la v… - TUTTOJUVE_COM : Milinkovic-Savic, la Juve accelera: c'è l'offerta alla Lazio e al giocatore - maicosuelo : RT @Sianews_: “L’ultimo giorno di mercato di due anni fa è arrivata un’offerta irrinunciabile. Io ho alzato le mani, ho lasciato tutto a #L… - Sianews_ : RT @Sianews_: “L’ultimo giorno di mercato di due anni fa è arrivata un’offerta irrinunciabile. Io ho alzato le mani, ho lasciato tutto a #L… -

Il centrocampista della Lazio, Sergej- Savic piaceJuventus. Ecco come sono andati in bianconero i serbi prima di lui.La Juventus dovrà guardare altrove per il grande colpo a centrocampo:- Savic e Rodrigo ... Massimiliano Allegri pensaJuventus del futuro, anche se prima ci sarà la finale di Coppa ...Ci serve forza fisica e Gol dei centrocampisti. + Jorginho”, “Alla Juventus serve uno che sappia segnare ed un regista… Preferirei un Jorginho low cost e Milinkovic-Savic come goleador del centrocampo ...(Pianeta Milan) Il procuratore di Milinkovic-Savic svela le trattative in corso per il futuro del centrocampista, ma poi smentisce. In casa Lazio, oltre che al campionato e alla conquista della ...