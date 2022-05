I russi svelano l' obiettivo | Ecco quando e dove ci fermeremo

Advertising

SergioPerrotta1 : @ediemilia @OliviaNiolu @stanzaselvaggia Se svelano ai russi le postazioni di difesa ucraine per farle bombardare è normale. - roberta_fasani : @giannitrovati Più parlano questi Russi più si svelano le loro menzogne propagandistiche . Si ridicolizzano da soli… - ilmeteoit : #Guerra in #Ucraina: i #Soldati russi prigionieri svelano quando finirà il conflitto, i dettagli -

LA NOTIZIA

Dov'era la sinistra quando iinvadevano Cechia o Ungheria C'è da non credere a leggere ... Tre parolel'ipocrisia della sinistra radical chic È quando la patina di finto perbenismo ...Ore 16.41: Attaccato posto di frontiera in regione Kursk Il posto di frontiera di Krupets, ... l'ultima roccaforte della difesa ucraina a Mariupol, sono stati distrutti: lonuove immagini ... Armi italiane in Ucraina sequestrate dai russi: Putin svela il mistero degli equipaggiamenti forniti a Zelensky | LA NOTIZIA 03 MAG L'Europa propone una collaborazione globale per normare le criptovalute 03 MAG Warren Buffett: 'non vorrei tutti i Bitcoin del mondo nemmeno per 25 dollari' 03 MAG I russi rubano macchinari ...(ilmessaggero.it) «Vuole ancora conquistare il paese, rovesciare il regime - e io prendo Putin sul serio», ha continuato il generale Keane a Fox Business Nelle sale spietate della politica di potere ...