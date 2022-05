Pnrr | Draghi | ' spendere bene risorse per credibilità davanti a cittadini e partner europei'

(Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Di fronte alle spese che attendono l'Europa, "per quanto riguarda gli investimenti di lungo periodo in aree come la difesa, l'energia, la sicurezza alimentare e industriale, il modello è quello del Next generation Eu. Il sistema di pagamenti scadenzati, legati a verifiche puntuali del raggiungimento degli obiettivi, offre un meccanismo virtuoso di controllo della qualità della spesa.leche ci vengono assegnate è fondamentale per la nostraaie ai". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento europeo.

...fa il possibile per dare un senso di vicinanza a tutti gli italiani" ha detto ancora Mario"...prevede un fondo da 600 milioni di euro complessivi per spingere gli obiettivi fissati nelper ...... la misura varata dal Governospiega Prandini - consente alle piccole e medie imprese ...si applica anche agli investimenti in corso di realizzazione inclusi quelli a valere sul. "Da ...Spendere bene le risorse che ci vengono assegnate è fondamentale per la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai partner europei”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ...E' la proposta del premier Mario Draghi nel suo intervento al Parlamento Ue, "una misura da mettere in campo in tempi rapidi" per "intervenire subito a sostegno dell'economia". Per Draghi con ...