LIVE Virtus Bologna-Schio 13-20, gara-3 finale scudetto basket femminile 2022 in DIRETTA: si entra nel secondo quarto, con le ospiti in vantaggio (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL secondo quarto! Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO quarto: Virtus Bologna-Schio 13-20. 13-20 Mestdaaaaaagh con la tripla! Schio ora è in controllo. 13-17 Andrè! Nuovo gioco da tre punti per lei, che va ancora pienamente a bersaglio. 13-14 Sagerer va in lunetta: 2/2 per lei. 11-14 Gioco da tre punti completato brillantemente da Andrè. Schio torna a +3. 11-11 Dojkiccccccccc con la triiiiiipla del pareggio per la Virtus! 8-11 Gruda va a referto appoggiando al vetro. 8-9 Pasa: la Virtus non vuole mollare andando a segno con una delle sue giocatrici più importanti. 6-9 Triiiiiiiiiipla di Keys! Schio batte un colpo ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINCIA IL! Ora una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO13-20. 13-20 Mestdaaaaaagh con la tripla!ora è in controllo. 13-17 Andrè! Nuovo gioco da tre punti per lei, che va ancora pienamente a bersaglio. 13-14 Sagerer va in lunetta: 2/2 per lei. 11-14 Gioco da tre punti completato brillantemente da Andrè.torna a +3. 11-11 Dojkiccccccccc con la triiiiiipla del pareggio per la! 8-11 Gruda va a referto appoggiando al vetro. 8-9 Pasa: lanon vuole mollare andando a segno con una delle sue giocatrici più importanti. 6-9 Triiiiiiiiiipla di Keys!batte un colpo ...

