Dl aiuti, Bonomi: da governo risposte parziali, no struttura (Di martedì 3 maggio 2022) Del Dl aiuti "ci convince il tentativo di sburocratizzare tutte le pratiche legate alla realizzazione dei nuovi impianti di rinnovabili". Ma per il resto Confindustria è insoddisfatta degli interventi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Del Dl"ci convince il tentativo di sburocratizzare tutte le pratiche legate alla realizzazione dei nuovi impianti di rinnovabili". Ma per il resto Confindustria è insoddisfatta degli interventi ...

Advertising

Affaritaliani : Dl aiuti, Bonomi: da governo risposte parziali, no struttura - infoitinterno : Dl aiuti: Bonomi, no interventi una tantum ma strutturali - linuxiano2022 : RT @PartitComunista: BONOMI CI VUOLE SCHIAVI E POVERI Il presidente di Confindustria Bonomi, dopo aver supplicato e ricevuto aiuti per gli… - Valter41271244 : RT @PartitComunista: BONOMI CI VUOLE SCHIAVI E POVERI Il presidente di Confindustria Bonomi, dopo aver supplicato e ricevuto aiuti per gli… - CR7DaCardiff : RT @PartitComunista: BONOMI CI VUOLE SCHIAVI E POVERI Il presidente di Confindustria Bonomi, dopo aver supplicato e ricevuto aiuti per gli… -