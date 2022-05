Calciomercato Roma | si punta ad un attaccante dell’Atalanta | le cifre!

(Di martedì 3 maggio 2022) Iniziano a sre alcuni nomi per ilestivo della, tra i più interessanti quello di un. Si tratta di Luis Muriel, l’colombiano è in scadenza di contratto nel 2023 e la società bergamasca non vorrebbe perderlo a parametro zero. Luis MurielLasarebbe fortemente interessata al giocatoreper cercare di formare una coppia d’attacco equilibrata con lui e Abraham. La cifra voluta per l’è di 20 milioni di euro ma attenzione ad un possibile rinnovo del giocatore che porterebbe ad una crescita nella richiesta economica. Giacomo Pio Impastato

