Basket 3×3 | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 Sistema più contorto che mai

Leggi su oasport

(Di martedì 3 maggio 2022) Diventa ancora più ampio rispetto alla sua prima presenza lo spettro di possibilità con le quali qualificarsi per lenel3×3. Se a Tokyo le chance di entrare tra le 8 squadre a cinque cerchi erano, ranking mondiale a parte, due, questa volta saranno tre. Ma andiamo a scoprire meglio il come. Va fatta una precisazione: quanto segue vale tanto per gli uomini quanto per le donne. Innanzitutto, come detto, le prime tre formazioni che andranno a giocare il torneo olimpico saranno tratte dal ranking del 1° novembre 2023. Questo è calcolato attraverso la somma dei 25 migliori giocatori del Paese che abbiano un account confermato su play.fiba3x3.com. Nel contesto, vengono considerati solo i risultati dei nove eventi FIBA nei 12 mesi precedenti il 1° novembre 2023. In questo caso uno spot può essere “portato via” dal Paese organizzatore, e cioè ...