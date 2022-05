Covid oggi Fvg, 191 contagi e 4 morti: bollettino 2 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 191 i nuovi contagi oggi, 2 maggio, in Friuli Venezia Giulia su 1.228 tamponi molecolari e 736 i test rapidi antigenici realizzati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 166. Si registrano 4 morti. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18,32%), seguita dalla 40-49 (15,18%) e dalla 60-69 (12,04%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone, tutte donne: di 95 anni di San Quirino (deceduta in ospedale), di 93 di San Dorigo della Valle/Dolina (deceduta in residenza sanitaria assistenziale), di 84 di Trieste (deceduta in una residenza per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 191 i nuovi, 2, in Friuli Venezia Giulia su 1.228 tamponi molecolari e 736 i test rapidi antigenici realizzati. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 166. Si registrano 4. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18,32%), seguita dalla 40-49 (15,18%) e dalla 60-69 (12,04%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone, tutte donne: di 95 anni di San Quirino (deceduta in ospedale), di 93 di San Dorigo della Valle/Dolina (deceduta in residenza sanitaria assistenziale), di 84 di Trieste (deceduta in una residenza per ...

