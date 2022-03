In Francia Marine Le Pen getta via i volantini con una sua foto con Putin (Di mercoledì 2 marzo 2022) Parigi. Per il settimanale Challenges è “il ballo degli ipocriti”. Come definirlo, altrimenti, il festival di piroette e voltafaccia dei candidati di estrema destra ed estrema sinistra alle presidenziali francesi, oggi unanimi nel condannare l’invasione militare dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin, ma fino a poche settimane fa strenui difensori del capo del Cremlino e della sua politica estera? A guidare il gruppo è Marine Le Pen, leader del Rassemblement national (Rn). Nel 2011, in un’intervista al giornale russo Kommersant, la madrina del sovranismo francese pronunciò parole al miele nei confronti del presidente russo, dicendo che lo “ammirava” e che la Francia doveva smetterla di essere “sottomessa agli Stati Uniti e orientarsi verso la Russia”. Nel 2014, si sa, l’allora Front national ottenne un prestito di 9,4 milioni di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Parigi. Per il settimanale Challenges è “il ballo degli ipocriti”. Come definirlo, altrimenti, il festival di piroette e voltafaccia dei candidati di estrema destra ed estrema sinistra alle presidenziali francesi, oggi unanimi nel condannare l’invasione militare dell’Ucraina da parte di Vladimir, ma fino a poche settimane fa strenui difensori del capo del Cremlino e della sua politica estera? A guidare il gruppo èLe Pen, leader del Rassemblement national (Rn). Nel 2011, in un’intervista al giornale russo Kommersant, la madrina del sovranismo francese pronunciò parole al miele nei confronti del presidente russo, dicendo che lo “ammirava” e che ladoveva smetterla di essere “sottomessa agli Stati Uniti e orientarsi verso la Russia”. Nel 2014, si sa, l’allora Front national ottenne un prestito di 9,4 milioni di ...

