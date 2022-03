Il rifugio antiaereo milanese che pochi conoscono (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ultimato nell’autunno del 1936 è in grado di ospitare oltre 400 persone. Al suo interno ci sono ancora le scritte originarie Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ultimato nell’autunno del 1936 è in grado di ospitare oltre 400 persone. Al suo interno ci sono ancora le scritte originarie

Advertising

EleonoraEvi : In questo momento la metropolitana di Kiev viene utilizzata come rifugio antiaereo. Siamo in Europa, nel 2022. E… - fanpage : Un raggio di luce nel conflitto: la piccola Mia è venuta al mondo in un rifugio antiaereo di Kiev… - ciropellegrino : Un bambino è nato nella metro di #Kiev, usata come rifugio antiaereo. #UkraineRussia #Ukraine via nexta_tv - Sallyincespica : RT @Gius_Pacenza: Mentre su #Kyiv piovono le #bombe dell'invasore sotto nella Metropolitana suona l'#Inno Nazionale Ucraino (rifugio antia… - ro14963879 : RT @Peppe24245235: #RussiaUkraineWar “Non è ancora morta l’Ucraina”. Le donne cantano l’inno nazionale nel rifugio antiaereo 'l'Ucraina è… -