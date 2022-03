Corsa ai chip | 4 miliardi fino al 2030 e 600 milioni dalla Bei

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Quattrodi euro sul piatto, da qui al, per aumentare la produzione nazionale di semiconduttori e attrarre investimenti da aziende straniere. È quanto contiene una bozza di decreto del governo italiano visionata da Reuters: 150di euro nel 2022 e 500di euro all’anno dal 2023 al. Roma ha messo gli occhi su Intel, che sembra aver scelto la città tedesca di Magdeburgo per il suo nuovo impianto di produzione. Francia e Italia, invece, sono in pole position per il centro di progettazione e l’impianto di confezionamento. L’investimento di Intel in Italia dovrebbe valere complessivamente circa 8di euro in dieci anni. Il governo italiano, riporta Reuters, punta anche sulle nuove regole di finanziamento per le strutture innovative di semiconduttori ...