I container entrano in guerra. Maersk, niente consegne alla Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Il colosso dei trasporti navali danese Maersk ha annunciato che smetterà di accettare nuovi ordini non essenziali da e verso la Russia, a causa delle sanzioni imposte per l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Citando come causa l'impatto delle sanzioni, "le prenotazioni da e verso la Russia saranno temporaneamente sospese, a eccezione di generi alimentari, forniture mediche e umanitarie", ha specificato Maersk in una nota. L'azienda tenterà di onorare le prenotazioni effettuate prima delle sanzioni, si legge ancora. Maersk, attiva in Russia dal 1992, gestisce circa uno su sei container spediti in tutto il mondo. Ecco perché la decisione dell'azienda, assunta in una fase in cui i container sono difficili da reperire ed eventualmente assai costosi, ...

kapparone : @NessunLuogo24 Io sono ignorante completo in queste cose, ma se i container arrivano in Cina e poi entrano in Russia? -

