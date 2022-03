Guerra Ucraina, l'acciaio di Kiev rischia di non arrivare più (Di martedì 1 marzo 2022) Matteo Mosca Riatel, direttore commerciale della Marlines, società del gruppo Cosulich, colosso friulano del trasporto navale, dell'importazione e della lavorazione dell'acciaio, è preoccupato. Ci ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 marzo 2022) Matteo Mosca Riatel, direttore commerciale della Marlines, società del gruppo Cosulich, colosso friulano del trasporto navale, dell'importazione e della lavorazione dell', è preoccupato. Ci ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - MarcoCampa10 : RT @ultimenotizie: #YouTube annuncia di voler sospendere i canali russi RT e Sputnik in tutta l'Europa in relazione alla guerra in corso in… - superpeppeball : @Carla38722387 @doluccia16 Era per dire che se oggi, a guerra iniziata, Putin nelle trattative di pace chiede che l… -