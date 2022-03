Futuro incerto per i Mazepin: guai giudiziari per Dmitry (Di martedì 1 marzo 2022) Futuro incerto per i Mazepin. Il difficile contesto della guerra in Ucraina, provocata dall’invasione delle forze armate russe in base agli ordini di Vladimir Putin, ha infatti indotto la comunità internazionale politica e sportiva a prendere delle posizioni. Lo stesso universo sportivo si è impegnato a escludere atleti e squadre, legati alla Russia, dalle più importanti competizioni mondiali. Così anche la F1, alle prese con diverse decisioni come l’annullamento del GP in Russia. Recenti anche le notizie di un serio rischio di allontanamento del pilota russo Nikita Mazepin dalla Haas. Carriera appesa a un filo per il giovane pilota, forse anche in seguito alla definitiva rottura tra il team statunitense e il title sponsor Uralkali, azienda russa del padre Dmitry Mazepin, ora in seri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022)per i. Il difficile contesto della guerra in Ucraina, provocata dall’invasione delle forze armate russe in base agli ordini di Vladimir Putin, ha infatti indotto la comunità internazionale politica e sportiva a prendere delle posizioni. Lo stesso universo sportivo si è impegnato a escludere atleti e squadre, legati alla Russia, dalle più importanti competizioni mondiali. Così anche la F1, alle prese con diverse decisioni come l’annullamento del GP in Russia. Recenti anche le notizie di un serio rischio di allontanamento del pilota russo Nikitadalla Haas. Carriera appesa a un filo per il giovane pilota, forse anche in seguito alla definitiva rottura tra il team statunitense e il title sponsor Uralkali, azienda russa del padre, ora in seri ...

