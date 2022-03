Covid, news. Contagi e ricoveri ancora in calo. Novavax in altre 6 Regioni. LIVE (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre la curva dei nuovi Contagi da Covid in Italia conferma il trend di calo in atto da settimane, arriva un allentamento alle misure sugli spostamenti internazionali che renderà da oggi più facile viaggiare: entra in vigore l'ordinanza del Ministero della Salute che prevede lo stop alla quarantena dai Paesi extra Ue. Partite intanto le vaccinazioni con Novavax: da oggi anche in Calabria, Lazio, Liguria, Val D'Aosta, Umbria e Campania Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre la curva dei nuovidain Italia conferma il trend diin atto da settimane, arriva un allentamento alle misure sugli spostamenti internazionali che renderà da oggi più facile viaggiare: entra in vigore l'ordinanza del Ministero della Salute che prevede lo stop alla quarantena dai Paesi extra Ue. Partite intanto le vaccinazioni con: da oggi anche in Calabria, Lazio, Liguria, Val D'Aosta, Umbria e Campania

Advertising

gparagone : #NuovaZelanda: prove di ritorno al rispetto dei diritti civili.... Anche nell'avamposto delle restrizioni #Covid l… - repubblica : Dal Covid al Cremlino, le chat No Vax si danno alla propaganda russa - HuffPostItalia : Guido Rasi: 'Il Green Pass non serve più. E la quarta dose non è necessaria' - Alberto93383706 : RT @augustamontarul: Chi ha avuto il #covid non può essere vaccinato prima di 90/120 gg eppure per il Ministero il personale sanitario senz… - News24_it : Vladimir Putin, cervello spappolato dal long-Covid? Drammatiche conferme: 'Da cosa è stato colpito' -… -