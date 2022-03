Assegno unico universale al via oggi 1 marzo, precisazioni Inps (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – In vigore da oggi, 1 marzo, l’Assegno unico universale. Secondo quanto scrive l’Inps, nel ricordare i criteri di erogazione della nuova strumentazione sociale, a partire da oggi “non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari (Af), riferite ai nuclei familiari con figli e orfani per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico”. Continueranno invece, prosegue l’Inps, ad essere riconosciute “le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – In vigore da, 1, l’. Secondo quanto scrive l’, nel ricordare i criteri di erogazione della nuova strumentazione sociale, a partire da“non saranno più riconosciute le prestazioni diper il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari (Af), riferite ai nuclei familiari con figli e orfani per i quali subentra la tutela dell’”. Continueranno invece, prosegue l’, ad essere riconosciute “le prestazioni diper il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle ...

