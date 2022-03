Anna uccisa a colpi di pistola nel salone di bellezza, arrestato in autostrada l’ex fidanzato (Di martedì 1 marzo 2022) Alfredo Erra è stato arrestato. Dopo qualche ora di ricerca, l’uomo, ex fidanzato di Anna Borsa, la 30enne uccisa questa mattina, martedì 1° marzo, a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno, è stato fermato in autostrada. Anna uccisa a colpi di pistola, arrestato l’ex fidanzato È lui l’unico sospettato di omicidio. Questa mattina sarebbe entrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Alfredo Erra è stato. Dopo qualche ora di ricerca, l’uomo, exdiBorsa, la 30ennequesta mattina, martedì 1° marzo, a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno, è stato fermato indiÈ lui l’unico sospettato di omicidio. Questa mattina sarebbe entrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

solounastella : RT @globalistIT: I femminicidi non vanno in pausa per la guerra #1marzo - telodogratis : Anna Borsa, la donna uccisa a colpi di pistola mentre lavorava dal parrucchiere - ottopagine : Il femminicidio di Anna Borsa: arrestato l'uomo che l'ha uccisa #PontecagnanoFaiano - eleonor31151952 : RT @ISentinellidi: #Femminicidio a #Salerno, uccisa Anna Borsa mentre era a lavoro. Il suo ex in fuga è stato trovato ed ora dovrà risospen… - myo75ho : RT @globalistIT: I femminicidi non vanno in pausa per la guerra #1marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Anna uccisa Spara e uccide l'ex fidanzata parrucchiera: orrore nel salone di bellezza ... non si sarebbe rassegnato alla fine del fidanzamento con Anna, durato circa 8 mesi. E proprio ... tramite Facebook: "Questa mattina - ha scritto il sindaco - una giovane donna è stata uccisa. Anche la ...

Donna uccisa dall'ex nel salone di bellezza dove lavorava Il primo proiettile ha raggiunto Anna alla testa. Poi l'uomo ha continuato a fare fuoco e ha colpito anche un giovane che riteneva, ancora non si sa se a torto o a ragione, avesse una relazione con ...

Pontecagnano Fiano, dolore per la donna uccisa dall'ex Repubblica TV Omicidio Anna Borsa, fermato l’ex compagno E’ stato fermato dalla Polizia Stradale di Eboli l’ex compagno di Anna Borsa, la 30enne di Pontecagnano uccisa questa mattina mentre si trovava all’interno di un salone per parrucchieri di via Tevere ...

Anna uccisa a Pontecagnano mentre era dal parrucchiere: fermato l’ex fidanzato Alfredo Erra PONTECAGNANO FAIANO (SA) – Era stata davvero uno shock la notizia di questa mattina che aveva visto un omicidio a Pontecagnano Faiano, quello di Anna Borsa, 30enne uccisa dal suo ex fidanzato che le h ...

... non si sarebbe rassegnato alla fine del fidanzamento con, durato circa 8 mesi. E proprio ... tramite Facebook: "Questa mattina - ha scritto il sindaco - una giovane donna è stata. Anche la ...Il primo proiettile ha raggiuntoalla testa. Poi l'uomo ha continuato a fare fuoco e ha colpito anche un giovane che riteneva, ancora non si sa se a torto o a ragione, avesse una relazione con ...E’ stato fermato dalla Polizia Stradale di Eboli l’ex compagno di Anna Borsa, la 30enne di Pontecagnano uccisa questa mattina mentre si trovava all’interno di un salone per parrucchieri di via Tevere ...PONTECAGNANO FAIANO (SA) – Era stata davvero uno shock la notizia di questa mattina che aveva visto un omicidio a Pontecagnano Faiano, quello di Anna Borsa, 30enne uccisa dal suo ex fidanzato che le h ...